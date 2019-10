Vídeo - MC Gui debocha de menina com câncer e CNA Três Lagoas cancela show

O cantor de funk MC Gui já começou a sentir no bolso o prejuízo de ter a imagem atrelada a prática de bullying com uma criança na Disney.

MC Gui foi acusado de humilhar uma criança nos Estados Unidos, durante sua viagem à Disney. Enquanto estava em um dos trens que leva até um dos parques de diversão, MC Gui gravou um vídeo dando risada enquanto ele foca a câmera no rosto da criança, que não entende o que está acontecendo.

Ele acabou excluindo os stories na sequência e explicou que foi apenas uma brincadeira. Para piorar a situação do cantor, corre nas redes sociais que a menina se chama July e estaria passando por sessões de quimioterapia, por isso estaria usando uma peruca na Disney.

“Eu realmente já fui zoado por alguns amigos e, mano, estão postando em sites de fofocas dizendo que eu estava fazendo bullying com a criança, e eu fiquei impressionado. Porque aqui nos Estados Unidos, eu vejo pessoas que são iguais aos personagens que estão nos filmes”, disse o cantor, dando a desculpa que achou a garotinha a cara da personagem BOO da animação monstros SA e ainda dizendo que a "culpa" da polêmica era dos site que estavam o acusando de "bullying".

Basta assistir o vídeo, o que ele nem poderia ter feito pois estava expondo uma criança sem autorização, para ver a cara de constrangimento da garotinha, que percebe que está sendo filmada e vítima de deboche por parte do cantor e dos amigos .

A escola de idiomas CNA em Três Lagoas com cursos para crianças tratou de cancelar um show do cantor. A empresa diz que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31. "Reforçamos que ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita”, informou a nota.

Um patrocinador do cantor também pretende suspender o contrato ainda nesta terça-feira (22).

Veja o vídeo:

Nota do cantor

