Jhon Lennon mata jornalista e esconde corpo aos fundos do MC Donald's

Sarah Chaves, com informações do MídiaNews MT

Jhon Lennon da Silva, 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (1°) suspeito de matar o jornalista Marcelo Ferraz Leite, 38 anos, com pedradas na cabeça, no último final de semana, em Cuiabá.

O corpo dele foi encontrado na segunda-feira (30), nas proximidades da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), aos fundos de uma loja da rede McDonald's.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito confessou a outras pessoas que havia cometido o homicídio porque Marcelo o procurou e consumiu uma porção de pasta-base de cocaína e não tinha o dinheiro para pagar. Segundo ele, o valor da droga era R$ 3.

Marcelo havia sido dado como desaparecido por familiares no sábado (28). Ele teria informado à mãe que iria se encontrar com amigos na Praça da Mandioca, região de bares no Centro Histórico da Capital.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu uma denúncia de que uma pessoa havia ido até uma boca de fumo pedir drogas, afirmando que precisava, pois "havia acabado de matar uma pessoa".

“Este relatou que Marcelo teria pedido uma porção de pasta-base de cocaína, que custava R$ 3. E esta pessoa, após consumir a droga, não tinha o dinheiro para pagar. Neste momento, o suspeito desferiu pedradas na cabeça da vítima”, diz trecho do boletim.

Foram feitas buscas na região e, após a informação de que o suspeito costumava ficar no Bairro Baú, os policiais conseguiram encontrá-lo e o prenderam. Jhon Lennon foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital, onde foi autuado por homicídio doloso. A Polícia Civil ainda deve ouvi-lo nesta quarta-feira (2).

Deixe seu Comentário

Leia Também