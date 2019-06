Fim de semana tem Arte & Vida, MC Mirella e lançamento de festival

O fim de semana chegou e com ele uma série de eventos para você e sua família curtirem. O JD1 Notícias selecionou alguns para te ajudar na escolha.

Começou na quinta-feira (20) e segue até o próximo sábado (22), a 13ª edição do Congresso Arte e Vida, na primeira Igreja Batista de Campo Grande. Artistas de renome nacional e os ex-integrantes do grupo de louvor Diante do Trono, Tião Batista e Ana Nóbrega, são as atrações para os dias de evento.

Durante os três dias, os organizadores prepararam uma série de oficinas de arte e música com o intuito de aprimorar talentos nas igrejas de Campo Grande. Toda a programação do evento e valores você pode conferir clicando aqui .

Quem chega à capital nesta sexta-feira (21) é a MC Mirella para única apresentação no 21 Music Bar. O evento é 100% open bar e mais informações você pode conferir clicando neste link .

Com porco no rolete e costelada de chão à vontade, acontece neste sábado (22) o lançamento da 3ª edição do Distrito 67 Music Festival. O evento acontecerá no Green Pepper ao som das bandas Blueasy e V12. Os convites podem ser adquiridos na conveniência Clan Bier, no auto posto Nações Indígenas ou na Ducati.

O final de semana ainda segue em ritmo caipira, com a banda Forró Fiô, a cantora Nadya Nara, e os DJs Gustavo Freitas, Mag Costa e Amanda Dittmar, o Bar do Seu Zé embala a noite de sábado com o “Arraiá do Seu Zé”. Mais informações clique aqui .

Ainda no sábado, Chicão Castro e Fabinho Adames animam o público do Sesc Morada dos Baís. A apresentação inicia pontualmente as 20 horas e a entrada é gratuita. Mais informações clique aqui .

Domingo é dia de comemorar o Dia Mundial do Fusca. A concentração será nos altos da avenida Afonso Pena, em frente ao Batalhão de Choque. O grupo sairá em carreata às 10h e o encerramento será na Havan, da avenida Ernesto Geisel, ao lado do Shopping Norte e Sul. Clique aqui e saiba mais.

Para a criançada, Turma do Bagacinho faz a festa no espaço Arena Bosque, do Shopping Bosque dos Ipês. Cada domingo uma apresentação e, neste, A Bela e a Fera. A entrada é franca. Clique aqui e saiba mais.

O JD1 deseja um bom final de semana a todos e, se tiver alguma sugestão de evento para os próximos dias, envie no Whats App (67) 996479098.



