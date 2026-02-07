Menu
Internacional

Vídeo racista contra casal Obama é apagado pela Casa Branca e funcionário é demitido

O conteúdo publicado em rede ligada a Trump causou repercussão negativa nos EUA

07 fevereiro 2026 - 13h54Sarah Chaves, com Agência Brasil
Donald TrumpDonald Trump   ( REUTERS/Jonathan Ernst)

Uma publicação com conteúdo racista atribuída ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou forte repercussão negativa e acabou sendo retirada do ar na noite de quinta-feira (5). O vídeo, divulgado em uma rede social ligada ao próprio Trump, mostrava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama representados como macacos, o que provocou críticas dentro e fora do país, inclusive entre integrantes do Partido Republicano.

Após a repercussão, uma autoridade do governo americano afirmou à agência Reuters, sob condição de anonimato, que “um funcionário da Casa Branca cometeu um erro ao fazer a postagem. Ela foi removida”. O conteúdo deixou de aparecer no perfil de Trump na Truth Social, plataforma da qual ele é proprietário.

O vídeo retomava, sem apresentar provas, a narrativa de que a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020 teria sido fraudada. Na sequência, surgiam imagens do casal Obama, ambos do Partido Democrata, com os rostos inseridos digitalmente em corpos de macacos.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tentou minimizar o episódio ao afirmar que se tratava de “um meme da internet que mostra o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão”.

Mesmo assim, o conteúdo foi duramente criticado por aliados. O senador republicano Tim Scott publicou: “Rezando para que [o vídeo] seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria apagá-lo”.

Apesar da remoção do vídeo, até o momento não houve pedido público de desculpas por parte de Trump nem da Casa Branca.

