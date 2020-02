Vídeo - Terraplanista morre em queda de foguete que ele mesmo construiu

Sarah Chaves, com informações do G1

O americano "Mad" Mike Hughes, 64 anos, morreu no sábado (22) após se lançar de um foguete que ele mesmo fabricou no quintal da sua casa, coma ajuda de um amigo, na Califórnia, EUA, informou o canal de televisão Science Channel.

O inventor tomou a iniciativa de se lançar do foguete para provar que a Terra é plana. Mad foi projetado a uma altura de mais de 1,5 km, mas o para-quedas de segurança falhou.

Em um comunicado, a emissora, que pertence ao grupo Discovery Channel, disse que Huges "morreu tragicamente durante a tentativa de lançamento do foguete que ele mesmo havia fabricado", afirmou a emissora. "Nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos durante este momento difícil", completou o canal em sua conta no Twitter.

Mad Mike como era conhecido declarou à imprensa que pretendia subir 1,5 km acima do nível do mar para demonstrar que a Terra não é redonda, e sim que "tem a forma de um disco voador".

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que várias pessoas compareceram na área onde ocorreu o lançamento, sendo possível observar também como um paraquedas surge do foguete alguns segundos após a decolagem, então a nave muda imediatamente de rumo e cai algumas centenas de metros adiante.

"Este lançamento sempre foi um sonho e o Science Channel estava lá para contar a história", afirmou o canal americano, que filmava o evento para uma nova série com o título "Astronautas amadores".

Assista o momento da queda de Mad:

