Vídeo - Urso de circo ataca treinador durante espetáculo

Sarah Chaves, com informações do G1

Um vídeo que está rodando pela internet, feito por uma pessoa na plateia de um circo, mostra o momento em que um urso que estava se apresentando em uma atração, ataca seu treinador, no espetáculo realizado em Olonets, na Rússia.

O vídeo mostra o momento em que o animal, andando sobre suas patas traseiras avança sobre seu treinador, o morde e o derruba no chão. Outro treinador chuta o urso para tentar parar o ataque. As pessoas gritam de horror e começam a correr para as saídas.

A imprensa local e testemunhas disseram que o urso depois se voltou para o público, mas foi contido por um choque elétrico. Não havia barreira de segurança entre o urso e a plateia.

Autoridades russas disseram que abriram uma investigação criminal sobre se o circo funcionava de maneira segura.

Pelo menos 52 países em todo o mundo proíbem o uso de animais selvagens em circos. Os circos Ringling Brothers e Barnum and Bailey, muito tradicionais nos EUA, fecharam devido à rejeição do público americano pelo uso de animais selvagens em circos.

Assista o momento do ataque:

Deixe seu Comentário

Leia Também