JD1TV - Caravina garante "municipalismo forte"

Um municipalismo forte com um novo viés é o modelo que o Estado vai implantar, de acordo com o secretário de Governo, Pedro Caravina, o novo formato deve ser apresentado ainda neste ano.

Ao JD1, Caravina ressaltou compromisso com os municípios destacando sua atuação na política como ex-prefeito de Bataguassu e ex-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). “Dentro da Secretaria de Governo, temos a Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, justamente para fazer esse novo municipalismo, devemos apresentar ainda esse ano o novo modelo, que é o Estado continuar investindo nos Municípios, igual foi no antigo Governo Presente, mas com um novo formato”.

O secretário antecipa que o foco será educação saúde e pavimentação de vias urbanas. "O grande diferencial é que o estado vai investir na área solicitada, e o município vai entregar, em contrapartida, a melhoria de indicadores daquele setor".

"É um municipalismo que vem mais encorpado, mas com o mesmo viés, melhorar a vida das pessoas, o estado só vai ser forte e desenvolvido se as pessoas estiverem bem nos municípios", concluiu. Veja a entrevista:

