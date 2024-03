JD1TV: Ex-dependentes químicos encontram segunda chance com tratamento sem medicamentos

O JD1 conheceu Jeferson Wilian, ex-dependente químico, que encontrou uma segunda chance na vida com um tratamento 100% natural, movido pela vontade de mudança. Essa metodologia é da Clínica da Alma.

A Clínica funciona em duas chácaras, uma para homens, e outra para mulheres e crianças. A instituição é a primeira do Brasil que atua no tratamento de dependentes químicos, a permitir que as mães fiquem com seus filhos.

E também permitiu que o filho de Jeferson, de 16 anos, more com ele na Clínica. Atualmente, o acolhido trabalha no escritório da instituição. Mas outros acolhidos participam do processo de ressocialização na sociedade através da organização e venda de saquinhos de lixo pelas ruas de Campo Grande, que busca trabalhar o caráter deles.

