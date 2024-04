"Não existe indústria de multas, mas de infratores", dispara Coronel da PM

O Tenente-Coronel Carlos Augusto Regalo, do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), em entrevista ao JD1 Notícias nesta sexta-feira (13), defendeu o uso de drones como forma de auxiliar a fiscalização de trânsito em Campo Grande.

Quando questionado sobre a motivação para o início do uso desse equipamento em Campo Grande, Regalo disse que, após ser observado um aumento no número de acidentes de trânsito na Capital, o BPMTran decidiu implementar a tecnologia.

“A gente observou desde o início do ano um aumento muito grande no número de acidentes na nossa Capital”, explicou.

Outros fatores, como um aumento de fluxo de veículos na Capital e maior número de acidentes graves, principalmente em um cenário pós-pandemia, também influenciaram para que houvesse essa implementação. “O drone ele vem como uma ferramenta moderna, mas que acompanha a evolução do próprio sistema nacional de trânsito”, afirmou o Tenente-Coronel.

Uma dúvida que surgiu durante o primeiro uso dos drones na Capital foi se o militar responsável por comandar o drone estaria visível, e se isso seria o início de uma “indústria de multas” na Capital. “A ideia do drone é que as pessoas vejam o policial e vejam o drone, é importante que a gente diga isso, não existe nenhuma intenção de tentar ludibriar os condutores e fazer com que a gente fique aplicando infrações de trânsito a esmo.”

“A gente ouve muito esse termo ‘indústria de multa’, e eu posso dizer, seguramente, que nós temos sim uma indústria de infratores, e essa indústria funciona a todo vapor, é uma indústria que funciona 24 horas por dia e interruptamente”, explicou Regalo. “A ideia de uma indústria de multa é uma ideia que acaba sendo falada, mas ela não é uma verdade”, completou.

