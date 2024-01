Acusado de execução a tiros tenta 'escapar' de júri em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Jovem morre após ter carro alvejado no Centenário

A defesa de Douglas Cosme dos Santos Rocha, 33 anos, acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) de matar Douglas Felipe Prudêncio Rolon, 19 anos, em Campo Grande, busca alcançar a inocência do réu no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo o MPMS, o crime aconteceu em 26 de dezembro de 2022, por volta das 11:30, na Rua Ribeirão das Neves, próximo ao cruzamento com a Rua Moçambique, no Bairro Jardim Centenário. Douglas Felipe Prudêncio Rolon foi vítima de um tiro, chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu.

Outras três pessoas foram baleadas, porém, sobreviveram. O réu foi 'absolvido' da tentativa de homicídio em relação a dois desses.

A justiça determinou que ele deve enfrentar julgamento apenas pela morte de Douglas Felipe Prudêncio Rolon e pela tentativa de homicídio de Hércules Diego Prudêncio Pereira. A defesa discorda e solicita a absolvição do réu, recorrendo para levar o caso ao STJ, em Brasília.

A defesa argumenta, entre outros pontos, que o réu deve ser absolvido, pois agiu em legítima defesa, alegando que apenas se defendeu das investidas dos envolvidos.

O caso ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Se o tribunal entender, o processo seguirá para o STJ para análise.

