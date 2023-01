AGU pede o bloqueio das contas de mais 40 terroristas da invasão em Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou uma nova ação na Justiça Federal do Distrito Federal para pedir o bloqueio de bens de terroristas envolvidos nas invasões e depredações em Brasília no dia 8 de janeiro.

No mais recente pedido, foi solicitado o bloqueio dos bens de 40 pessoas físicas presas em flagrante no dia dos atos. Inicialmente, os bloqueios de bens de empresas e participante dos atos era de R$ 6,5 milhões, mas dia 19 de janeiro a AGU ampliou o pedido, que chegou à R$ 18,5 milhões.

Segundo a AGU, o objetivo desses bloqueios é assegurar que os bens dos acusados possam ser usados para ressarcir o patrimônio público em caso de condenação definitiva.

Ainda de acordo com o órgão, os acusados "participaram ativamente em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal objeto desta ação, resultaram danos à própria ordem democrática e à imagem brasileira".

