Alexandre Lacerda do MP de MS tem atuaÃ§Ã£o elogiadaÂ peloÂ CNMP

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno Lacerda, teve seu trabalho em frente ao órgão reconhecido e recebeu uma carta de elogio enviada diretamente pela Corregedoria Nacional do MP.

O Corregedor Nacional, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, publicou no dia 17 de março o documento onde elogia os esforços de Alexandre e destaca seu “reconhecido compromisso institucional ao manter canal de diálogo permanente com os Membros”, que resultaram no “êxito dos trabalhos da Correição Temática de Fomento à Resolutividade”, evento realizado em outubro do ano passado na sede do MPMS.

Ao JD1 Notícias, Alexandre afirmou que o fato “é motivo de muito orgulho”, já que se trata do maior elogio que já recebeu em toda sua carreira no MP sul-mato-grossense.

“Nada mais é do que um reconhecimento do trabalho, que nós estamos no caminho certo, indicando que estamos no caminho certo para tentar dar uma cara de unidade para o Ministério Público, que é o que eu venho tentando fazer como Procurador-Geral”, explicou.

Magno ainda destaca que a Correição foi um “pontapé inicial” importante para a realização do evento nas unidades do MP em diversos outros estados, e aponta para o reconhecimento da unidade de MS como um exemplo para as demais.

“O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mais de uma vez os corregedores vieram falar que é o MP de exemplo, é o que funciona muito bem”, comentou o Procurador-Geral. “Isso demonstra que estamos no caminho certo, e dá motivo para tentar melhorar e tentar dar o seu melhor pela instituição e pela sociedade”, finalizou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também