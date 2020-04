Alexandre Magno toma posse como Procurador-Geral de Justiça de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realiza na segunda-feira (4), a partir das 16h, a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral de Justiça do estado, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Segundo o órgão, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o acesso ao evento será restrito e terá transmissão ao vivo pelo portal o MPMS, que é o www.mpms.mp.br.

O promotor foi eleito no último dia 3 de abril com 88% dos votos. Alexandre Magno venceu seus colegas de Paulo César Zeni e Ricardo de Melo Alves, na lista tríplice para comandar o MPMS.

Currículo

Alexandre Magno Benites de Lacerda é graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no ano de 2000. Mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universidade de Girona/Espanha (UdG) e pós-graduado-graduado latu sensu em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Atuação profissional

Trabalhou como oficial de promotoria no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no ano de 2001. Posteriormente, atuou como técnico administrativo e exerceu apoio jurídico (na área do patrimônio público) no Ministério Público Federal, em Campo Grande, nos anos de 2001 a 2004.

Promotoria

Em 2004, assumiu o cargo de promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi o promotor de Justiça titular da comarca de São Gabriel do Oeste de 2004 a 2013. Desde 2013 é o 37º promotor de Justiça de Campo Grande.

Foi Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) por dois mandatos, 2011-2013 e 2013- 2015. Exerceu o cargo de Secretário-Geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), nos anos de 2014 a 2016.

Foi Secretário Executivo do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), em 2019 e 2020. Já em 2015, ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de fevereiro de 2015 a janeiro de 2020.

