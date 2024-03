Alexandre Nardoni irÃ¡ para regime aberto apÃ³s reduzir quase mil dias da pena

Preso desde 2008 pelo homicídio de Isabella Nardoni, condenado a 30 anos de prisão, Alexandre Nardoni deve deixar o presídio em 6 de abril, data em que ele começará a cumprir o restante de sua pena em regime aberto.

Em outubro do ano passado a Justiça decidiu a favor de um pedido feito pela defesa de Nardoni, que solicitou redução de pena, abatendo 92 dias. Outros quatro foram eliminados após a leitura do livro Carta ao Pai, de Franz Kafka.

Por conta de trabalho e outras leituras, Nardoni já conseguiu eliminar 990 dias de pena, total que corresponde a 2 anos e 9 meses. Segundo o Tribunal de Justiça, 894 dias foram eliminados enquanto o processo corria de forma física.

Na Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap), onde Nardoni trabalha, funcionam fábricas de carteira e cadeiras escolares, fechaduras e pastilhas desinfetantes para vaso sanitário.

