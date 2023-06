AO VIVO: Zanin é sabatinado por senadores em Comissão

O advogado Cristiano Zanin, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula, está sendo sabatinado nesta quarta-feira (21) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.

O advogado, de 47 anos, defendeu o então ex-presidente na Lava Jato e é especializado em direito civil e processual.

A sua indicação ao STF será votada primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado, onde precisa de pelo 41 votos para ser aprovado à vaga.

Acompanhe:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também