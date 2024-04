Após denúncia, filho de Lula deverá sair de casa e não se aproximar da ex-mulher

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, nesta quarta-feira (3), que Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não se aproxime de sua ex-mulher, a médica Natália Schincariol, e deixe a residência em que vive com ela.

A decisão surge após Natália registrar um boletim de ocorrência, na terça-feira (3), contra Luís Cláudio na Delegacia da Mulher de São Paulo, por violência doméstica.

No boletim de ocorrência, a médica afirma que foi agredida com uma cotovelada durante uma briga em janeiro deste ano, além de relatar que é vítima de agressão verbal, psicológica e moral.

Ela também relatou que chegou a se afastar por um mês de seu trabalho por conta do trauma causado pelas agressões sofridas, e que já foi até mesmo hospitalizada com crises de ansiedade.

Em nota, os advogados de defesa do caçula de Lula afirmaram que "as mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais".

