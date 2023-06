Assessoria afirma que Roberto Jefferson passou a "ouvir vozes" após ser preso

A assessoria do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso desde outubro do ano passado após realizar vários disparos e jogar granadas contra agentes da Polícia Federal, divulgou neste domingo (4) que ele apresenta quadro de “confusão mental” e não está se alimentando corretamente.

“Paciente com quadro de confusão mental, escala de coma de Glasgow 14, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade (alucinação auditiva), estado geral ruim, acianótico, eupneico, anictérico, hipocorado, desidratado, recusa alimentar”, informou a assessoria por meio de nota.

Essa não é a primeira notificação da assessoria do ex-deputado em relação ao seu estado de saúde, que já havia informado neste sábado (3) que Jefferson havia caído dentro da cela.

