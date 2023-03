Barroso afirma que não deve se aposentar após internações

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou durante entrevista à coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, que não pretende se aposentar tão cedo de seu cargo no Tribunal.

Durante a entrevista, o ministro comentou que está “feliz por ter voltado a trabalhar” e afirmou que agora o que resta é se recuperar. “Eu não tenho planos de me aposentar tão cedo. Quero inclusive me tornar decano, mas isso só se o Toffoli se aposentar”, disse Barroso em tom de brincadeira.

Internado no fim de fevereiro para o fechamento de uma hérnia incisional, o ministro teve dois episódios de obstrução intestinal e precisou passar por uma operação laparoscópica e uma cirurgia de barriga aberta, recebendo alta hospitalar somente no último domingo (12).

Segundo médicos que realizaram o atendimento ao ministro, o luto pela morte de sua esposa, a empresária Teresa Van Brussel Barroso, pode ter sido a causa das obstruções.

