Caixa pagarÃ¡ R$ 10 milhÃµes ao MPT por casos de assÃ©dio praticados por GuimarÃ£es

A Caixa Econômica Federal fechou um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e irá pagar R$ 10 milhões para encerrar o processo que está respondendo pelos casos de assédio sexual e moral praticados pelo ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães.

O acordo já havia sido aprovado por instâncias internas do banco na última semana, e deverá ser assinado nos próximos dias. Assim que foi assinado, o processo será submetido à Justiça do Trabalho para homologação.

O valor, no entanto, é muito menor que os R$ 300 milhões de indenização por danos coletivos solicitados na ação movida pelo MPT, porém, devido ao tempo que um processo do tipo pode levar, os procuradores e o banco resolveram encontrar um meio termo e encerrar o processo nesse acordo.

A Caixa ainda se comprometeu a adotar medidas efetivas de combate ao assédio sexual dentro do banco.

O valor será investido pelo MPT em projetos sociais escolhidos a partir de chamadas públicas.

