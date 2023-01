Canal do Ministério da Justiça sobre atos golpistas já recebeu 100 mil denúncias

O canal criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber informações sobre os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília já contam com mais de 100 mil denúncias sobre os atos terroristas.

A pasta criou, no dia seguinte à invasão das sedes dos Três Poderes, um e-mail específico para receber dados sobre radicais. Além do Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Federal também criaram canais para receberem denúncias.

As informações que chegam por meio do canal são analisadas pela Secretaria de Acesso à Justiça, chefiada por Marivaldo Pereira, que tem como objetivo identificar tanto os depredadores que ainda não foram presos, como os organizadores e financiadores.

Os dados dos denunciantes e as informações repassadas são sigilosas.

