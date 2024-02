Carreta tomba, provoca vazamento de biodiesel e MPMS investiga empresa por dano ambiental

A Transportadora Dewes & Dewes Ltda está sob investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por um suposto dano ambiental. A empresa é acusada de derramar 56.000 litros de biodiesel em uma represa no município de Cassilândia, após um acidente de trânsito.

De acordo com informações do MPMS, o acidente ocorreu no dia 10 de dezembro de 2023, por volta das 14h10min, quando uma carreta/tanque da empresa, que transportava o biodiesel, tombou na Rodovia MS 306, próximo ao Km 181. O caso foi atendido pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) lavrou um auto de infração.

Segundo o Boletim de Ocorrência, foram lavrados o Laudo de Constatação Imasul nº 0018200/2023 e o Auto de Infração Imasul nº 014427/2023, arbitrando uma multa no valor de R$ 110.000,00 à empresa.

A promotora Mayara Santos de Sousa instaurou o Inquérito Civil (06.2023.00001416-9), para acompanhar as medidas emergenciais e de recuperação a serem tomadas pela Dewes & Dewes Ltda.

A empresa deve ser notificada para informar as medidas adotadas para mitigar o dano ambiental e se tem interesse em solucionar a situação por via consensual, mediante assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

