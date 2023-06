Com 3 votos, Gustavo Passarelli fica de fora de lista para o STJ

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) elegeu, nesta segunda-feira (19), os advogados que irão compor a lista sêxtupla para vaga do Quinto Constitucional no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

No total, 34 candidatos concorram à vaga, entre eles o advogado campo-grandense Gustavo Passarelli da Silva. O sul-mato-grossense, no entanto, não foi contemplado na lista.

Confira os advogados escolhidos para compor a lista sêxtupla:

- 1ª Daniela Teixeira, com 28 votos

- 2º Luiz Cláudio Chaves, com 27 votos

- 3º Luiz Cláudio Allemand, com 26 votos

- 4º Otávio Rodrigues, com 26 votos

- 5º André Godinho, com 26 votos

- 6º Márcio Fernandes, com 23 votos

Passarelli recebeu um total de 3 votos de seus colegas, ficando 7º lugar.

