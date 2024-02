Com carnaval TRE-MS ficará fechado até quarta-feira em Campo Grande

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que a Secretaria do TRE-MS e os Cartórios Eleitorais não terão expediente nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, devido ao feriado de Carnaval e ao ponto facultativo na quarta-feira de Cinzas.

Durante esse período, o atendimento presencial estará suspenso, retomando suas atividades na quinta-feira, dia 15 de fevereiro.

Apesar de não ter expediente presencial, os serviços on-line permanecerão acessíveis ao público por meio da Internet. Para mais informações e acesso aos serviços disponíveis, confira aqui.

