Comarca de Aquidauana selecionará estagiários de direito

Estão aptos a participar do processo seletivo de estagiários do curso de Direito na comarca de Aquidauana alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do primeiro ao antepenúltimo semestre.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas na secretaria do Foro, das 12 às 19 horas, até o dia 1º de março.

A prova será realizada no dia 2 de março, com início às 8 horas e término às 11 horas, na sede do Fórum da Comarca, situado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova. O certame será composto por 10 questões objetivas de noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa. Ao candidato será autorizado levar o caderno de provas somente 60 minutos após o horário de início da prova.

Serão considerados aprovados os participantes que obtiverem o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos.

O gabarito da prova será afixado no átrio do Fórum de Aquidauana a partir de 48 horas após a realização do certame. A listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados, será publicado no dia 6 de março.

O estágio terá duração de um ano e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário fará jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

