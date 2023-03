ComeÃ§am audiÃªncias para definir se assassinos de Dom e Bruno vÃ£o a jÃºri popular

Começaram nesta segunda-feira (20) a série de audiências que irá determinar se os assassinos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira devem ir a júri popular.

As audiências ocorrem na cidade de Tabatinga, no Amazonas, e devem terminar somente na próxima quarta-feira (22). Segundo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), parte dos depoimentos será online.

Os suspeitos do crime são Amarildo da Costa Oliveira, Oseney Costa de Oliveira e Jeferson da Silva Lima.

Assassinatos

O desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira foi anunciado pela União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) no dia 6 de junho de 2022, durante o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.

Assim que o desaparecimento foi anunciado, a Polícia Federal anunciou que estaria trabalhando na localização do jornalista e do indigenista.

No dia 13 de junho os corpos de Dom e Bruno foram encontrados.

Três suspeitos de envolvimento nos assassinatos foram presos.

