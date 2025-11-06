Menu
Justiça

Corregedoria Nacional acompanha rotinas administrativas e judiciais do TJMS em inspeção

A comitiva do CNJ é composta por 40 integrantes e tem a função de identificar boas práticas, corrigir eventuais deficiências e aprimorar a gestão judiciária

06 novembro 2025 - 12h38Vinícius Santos
Solenidade de abertura da inspeção - Solenidade de abertura da inspeção -   (Foto: TJMS)

Equipe técnica da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) está no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em Campo Grande, realizando uma inspeção ordinária, que vai até sexta-feira (7). A solenidade de abertura aconteceu durante a quarta-feira (5/11) no plenário do Tribunal Pleno e contou com a presença da administração do tribunal e do conselheiro do CNJ, Caputo Bastos.

O objetivo da inspeção é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do tribunal, bem como de suas unidades vinculadas. Durante sua exposição, o conselheiro Caputo Bastos destacou que a inspeção é uma atuação colaborativa, lembrando que se trata de um trabalho realizado ao longo de todo o ano em diversos tribunais. 

Ele também ressaltou que, por determinação do corregedor nacional de justiça, ministro Mauro Campbell Marques, haverá atendimento ao público durante os três dias de inspeção.

Ao encerrar sua fala, Caputo Bastos apresentou a comitiva da inspeção, composta por 40 integrantes, sob a coordenação do desembargador Arnoldo Camanho. O conselheiro destacou a expectativa de que a semana seja bastante produtiva, pautada pelo espírito de cooperação e transparência absoluta, com “compromisso único e tão somente com o aperfeiçoamento da nossa Justiça”.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou que a presença institucional do CNJ, enquanto órgão superior de controle das atividades administrativas, fortalece o Poder Judiciário brasileiro, assegurando unidade, transparência e eficiência da Justiça em todo o país. Segundo ele, “o papel desempenhado, transformador da Justiça brasileira, por meio das diretrizes e políticas por ele promovidas, fortalece o sistema de justiça nacional”.

O desembargador também destacou que o TJMS tem procurado atuar em harmonia com as diretrizes do CNJ, implementando políticas que refletem o compromisso com a modernização e com a cidadania. “Várias são as ações desenvolvidas nesse sentido, algumas delas, inclusive, com reconhecimento nacional”, afirmou.

Inspeções e objetivos

As inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional visam ao aprimoramento, aprendizado e evolução dos serviços do Poder Judiciário. Por meio de uma abordagem técnica e colaborativa, o CNJ identifica boas práticas, corrige eventuais deficiências e aprimora a gestão judiciária.

Durante o período de inspeção, são analisados processos, documentos e rotinas de gestão, tanto na sede do tribunal quanto em unidades judiciárias de primeira instância, além das serventias extrajudiciais. Mato Grosso do Sul é o oitavo estado a receber a inspeção no segundo semestre de 2025.

Ao final dos trabalhos, os resultados serão consolidados em relatório elaborado pela Corregedoria Nacional de Justiça e encaminhado ao TJMS.

