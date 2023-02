Daniel Silveira tem prisão mantida

O ex-deputado federal Daniel Silveira passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (3), no Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e teve sua prisão mantida. O ex-parlamentar foi detido ontem (2) em Petrópolis, também no Rio.

No momento da prisão de Silveira, foi encontrado, em espécie, cerca de R$ 270 mil em sua residência. O advogado do ex-parlamentar, André Queiroz, nega que os valores tenham origem ilegal.

“Todo o dinheiro que foi encontrado na casa dele veio do subsídio dele enquanto deputado federal. 100% do dinheiro que estava lá é declarado e legal. Ele se encontra muito preocupado com a reputação dele”, comentou.

Silveira foi preso nesta quinta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que, segundo o ministro, agiu com desrespeito e deboche às decisões da corte.

