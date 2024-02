Decisão do STJ afasta desembargador Divoncir Maran

A Polícia Federal deflagrou a Operação Tiradentes na sede do Tribunal de Justiça do MS nesta quinta-feira (8), para investigar a prática de corrupção passiva e lavagem de capitais contra o desembargador Divoncir Schreiner Maran que está suspenso do exercício da função pública.

Policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas cidades de Campo Grande e Bonito.

A investigação começou a partir dos desdobramentos de decisão do desembargador Divoncir, que concedeu liminarmente, em sede de habeas corpus, prisão domiciliar condicionada à monitoração eletrônica do narcotraficante Gerson Palermo, que possui envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa.

Embora a decisão de Divoncir tenha sido revogada no dia seguinte por outro desembargador, Gerson palermo já havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido em 2020 e até o momento não foi recapturado.

A decisão do STJ ainda determinou a proibição de acesso do desembargador às dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em quaisquer de suas sedes, além da comunicação com funcionários e utilização de seus serviços, seja diretamente ou por terceiros, sob pena de decretação da prisão preventiva.

As investigações contam o apoio da Receita Federal e seguem em segredo de justiça no âmbito do STJ.

