Defensoria levarÃ¡ Van dos Direitos em aÃ§Ã£o em Paranhos

Durante o MS em Ação,‌ o projeto Van dos Direitos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atenderá em Paranhos, nos dias 2 e 3 de março, oportunizando atendimento jurídico e social à comunidade indígena da região.

Conforme a gestora de Projetos e Convênios, defensora pública de 2ª instância Renata Bernardes Leal, o evento será realizado na aldeia Paraguaçu.

“O trabalho conjunto é o que, de fato, promove a efetivação das políticas públicas. Estaremos com a Van dos Direitos e o Núcleo dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Étnica Racial (Nupiir) para dar continuidade a nossa missão de atender as pessoas que estão distantes dos grandes centros. Em 2023, estivemos em 17 áreas remotas localizadas em municípios no interior do Estado”, afirma a coordenadora.

Nos dois dias de programação serão disponibilizados à população indígena diversos tipos de serviços, tais como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, oficinas, palestras, entre outros.

O MS em Ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado da Cidadania (SEC).

SERVIÇO

Van dos Direitos no MS em Ação

Data: 2 e 3 de março

Horário: das 09h às 12h / das 14h às 17h

Local: Escola Municipal Indígena Pancho Romero – Guarani Kaiowá

Aldeia Paraguaçu – Zona Rural – Paranhos/MS

