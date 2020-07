Defesa quer acompanhamento psicológico a Ricardo

A defesa de Ricardo França Junior, 24 anos, solicitou que o jovem tenha acompanhamento psicológico no PTran (Presídio de Trânsito), onde encontrasse preso preventivamente desde o dia do acidente (15).

Em entrevista ao JD1, o advogado João Ricardo de Oliveira informou que o pedido partiu por parte da defesa, visto que Ricardo se encontra em um momento de fragilidade psicológica.

“Ele passou por um trauma... Na semana retrasada ele estava com a família dele, com a namorada, feliz, todo mundo reunido e uma semana depois ele está preso, com um processo no Tribunal do Juri, com a namorada morta... Eu mesmo fiz o requerimento no PTran para que eles acompanhassem a saúde psicológica dele (Ricardo)”, disse o advogado.

Durante a entrevista, o advogado também esclareceu que esse pedido não questiona a sanidade mental de Ricardo, e o acompanhamento psicológico não possui relação, ou seja, não altera o andamento do processo que corre na justiça.

Prisão após o acidente

Ricardo França Junior foi preso preventivamente no dia doa acidente, quando o carro que ele conduzia bateu em um muro e capotou, no Bairro Cabreúva.

A então namorada do motorista, Bárbara Wsttany Amorim Moreira, 21 anos, estava no bando de passageiros, possivelmente sem sinto de segurança.

Com o impacto, Bárbara foi arremessada para fora do veículo e morreu instantaneamente.

