Definido destino de presos

O destino prisional dos presos nesta manhã durante a operação Omertá, que investiga envolvimento com organização criminosa atuante na prática de homicídio e milícia armada, já está definido.

O JD1 Notícias apurou que o empresário Jamil Name e Jamil Name Filho, serão encaminhados para o Centro de Triagem Anízio Lima, no complexo penitenciário do Jardim Noroeste. Já os demais presos, que, entre eles estão quatro policiais civis e o policial federal, Everaldo Monteiro de Assis, ficarão no Presídio de Trânsito, também localizado no complexo. Eles ainda permanecem na sede do Garras.

Equipes do GAECO, Força Tarefa da PC, GARRAS, BOPE e CHOQUE, cumprem 13 mandados de prisão preventivas, 10 de prisão temporárias e 21 mandasse de busca e apreensão, todos em Campo Grande.

A casa do empresário Jamil foi um dos alvos. De lá foram levados documentos e aproximadamente R$ 26 mil.

