Vídeo - Documentos e dinheiro são apreendidos na casa de Jamil

Depois de mais de quatro horas de busca na residência do empresário Jamil Name, as equipes policiais deixaram o local e levaram, além do alvo, documentos e dinheiro em espécie.

De acordo com o advogado René Siufi, aproximadamente R$ 26 mil reais foram levados da casa. Agora, os detidos serão levados para o Instituto Médico de Odontológico Legal (IMOL) e, posteriormente, para o Garras.

Ainda não há informações se o filho do empresário foi levado. Veja o momento em que a equipe deixa a residência do empresário.

