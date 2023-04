Desembargador e juíza são indicados para cargos nacionais pelo CNJ

O Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), e a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, da comarca de Três Lagoas, foram designados para fazerem parte do Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ).

Indicados pela presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber, o Des. Sérgio Fernandes fará parte do Grupo Decisório, enquanto a juíza Janine Rodrigues fará parte do Grupo Operacional do CIPJ.

CIPJ

Criado em outubro de 2020 pela Resolução nº 349 do Conselho Nacional de Justiça, o Centro tem como objetivo identificar e propor tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas e de massa no Poder Judiciário.

No Estado, o Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul (CIJEMS) foi criado em fevereiro de 2021 pelo Provimento nº 517.

O CIJEMS é dividido entre Grupo Decisório, formado pelos Desembargadores Luiz Gonzaga Mendes Marques, Odemilson Roberto Castro Fassa e Vilson Bertelli, e o juiz auxiliar da Vice-Presidência, Fábio Possik Salamene; e o Grupo Operacional, que é constituído pelas juízas Adriana Lampert, Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, Liliana de Oliveira Monteiro e Thielly Dias de Alencar Pitthan, pelos juízes Marcus Abreu de Magalhães e Eduardo Floriano Almeida e o servidor Rafael Buratto, que atua no apoio administrativo.

