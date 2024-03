Dino segue Moraes e vota a favor da condenaÃ§Ã£o de 15 rÃ©us do 8 de janeiro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu seu primeiro voto sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, e seguindo o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e foi a favor da condenação de 15 acusados de participação da invasão e depredação em Brasília.

Dino fixou penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão para os acusados, que respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A condenação só será confirmada após o fim do julgamento virtual, onde não há deliberação presencial e os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do Supremo, que está previsto para ser encerrado às 23h59 de hoje.

