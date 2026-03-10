Menu
JustiÃ§a

Dupla pega 40 anos de prisÃ£o por matar mulher brutalmente em Campo Grande

A vÃ­tima foi espancada e queimada por nÃ£o informar o paradeiro da irmÃ£; o crime ocorreu em 2021

10 marÃ§o 2026 - 17h11VinÃ­cius Santos
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: ReproduçãoA vÃ­tima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: ReproduÃ§Ã£o  

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Haldeny de Alencar Pereira e Vanderlei Cardoso Ferreira a 20 anos de prisão cada um, por assassinato brutal e cruel contra uma mulher. Somadas, as penas aplicadas aos réus chegam a 40 anos.

O julgamento do caso ocorreu nesta terça-feira (10) e envolve a morte de Elizabete Cristina Ferreira, que foi espancada e queimada dentro de uma casa no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande, em 5 de novembro de 2021.

Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que o regime de cumprimento das penas dos dois seja o fechado, e que eles passem a cumprir imediatamente a reprimenda.

Um terceiro réu, Juliano Ferreira da Luz, foi absolvido no processo. Nenhuma das teses defensivas apresentadas por Haldeny de Alencar Pereira e Vanderlei Cardoso Ferreira foi acolhida pelos jurados. 

Crime - Segundo dados do processo, a vítima foi agredida com ripas e pedaços de pau, ficando caída no chão. Em seguida, os acusados atearam fogo na casa com a vítima dentro, causando sua morte.

A vítima foi morta porque não informou o endereço ou paradeiro da irmã, que teria ateado fogo na boca de fumo de um dos acusados. Eles haviam dado um prazo para que Elizabete Cristina revelasse a localização da irmã, mas, antes do prazo expirar, foram até o endereço e mataram a vítima por ela não fornecer a informação.

O crime não parou com a morte de Elizabete Cristina. Os acusados saíram em busca da irmã dela e, no bairro Noroeste, encontraram Vanessa Vergilia Bezerra e o namorado. Na ocasião, os denunciados, que estavam de posse de ripas de madeira, agrediram os dois, espancando-os.

