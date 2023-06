Edilene Lobo assume cadeira no TSE e se torna a primeira ministra negra na Corte

O preside Lula nomeou, na tarde desta terça-feira (28), a advogada Edilene Lobo como nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Corte.

A escolha foi anunciada pelo ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial da União (DOU).

Edilene ocupará a cadeira do ministro André Ramos Tavares, que passou a ser titular do TSE na classe de juristas em 30 de maio.

