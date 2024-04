Em entrevista, Eduardo Cunha diz acreditar na inocência de Chiquinho Brazão

O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (sem partido) - exerceu a função de deputado federal de 2003 a 2016, quando teve seu mandato cassado pela Lava Jato - é aliado da família Brazão. Ele concedeu uma entrevista à CNN, onde afirmou não ter dúvidas da inocência do deputado federal Chiquinho Brazão na morte da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Cunha ainda reconheceu que o aliado terá o mandato cassado. “Cassação, eu não tenho a menor dúvida de que vai haver, se ele não venceu uma votação para sair da cadeia”, disse ele.

Segundo o ex-parlamentar, o caso abre precedente para que outros deputados sejam facilmente presos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a entrevista, Cunha comparou o caso dele com o de Chiquinho Brazão. “Por que eu acabei cassado? Por que eles conseguiram me cassar? Porque me tiraram da Câmara antes, me afastando. Se eu tivesse continuado na Câmara, eu não teria sido cassado. Eu não tive a oportunidade de me defender”, afirmou o ex-deputado. Ele não concorreu em 2018 porque estava cassado.

Diante do caso de Chiquinho Brazão, Cunha é favorável ao fim do foro privilegiado, o que evitaria investigações ou prisões movidas inicialmente pelo STF, porque os processos começariam em instâncias inferiores.

