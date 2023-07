Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro

A Justiça de São Paulo condenou, nesta segunda-feira (10), o ex-BBB Felipe Prior a 6 anos de reclusão pelo crime de estupro, em regime semi-aberto. Segundo a denúncia do Ministério Público, a condenação se refere a um crime cometido em 2014.

Prior poderá recorrer da decisão e responder a todo processo em liberdade.

Na época do crime, Prior e a vítima moravam na Zona Norte da capital e estudavam no mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o ex-BBB dando caronas a ela a outra amiga em comum.

Segundo a decisão, Prior teria dado carona à vítima e a uma amiga após uma festa universitária em agosto de 2014, e após deixar a amiga em sua casa, seguiu para residência da vítima.

Em uma rua próxima a casa da mulher, Prior teria começado a beijá-la, passar a mão em seu corpo e puxado a vítima para o banco traseiro, onde a estuprou, que não conseguiu se defender do abuso, já que estava alcoolizada.

Apesar da condenação, a criminalista Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, afirmou que irá recorrer da decisão por considerar que a pena não condiz com a gravidade do crime.

"Em que pese a qualidade técnica da sentença, entendemos que a pena imposta não reflete a brutalidade e as consequências do crime, por isso iremos recorrer em relação a esse a aspecto", afirmou.

