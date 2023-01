Ex-goleiro Bruno deve R$ 11 mil em pensões ao seu filho com Eliza Samudio

O ex-goleiro Bruno, em liberdade condicional desde o dia 12 de janeiro após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), pode voltar à prisão por não ter pago a pensão de Bruninho, seu filho com a modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010.

Em dezembro de 2022, Bruno depositou em juízo R$ 90 mil referentes aos meses de outubro de 2020 a outubro de 2022, cujo não houve depósito do valor de pensão determinado pela justiça, que é de dois salários mínimos. No entanto, desde o pagamento dos valores atrasados, o ex-jogador não fez nenhum outro depósito, e a dívida já chega a R$ 11 mil.

Em agosto do ano passado, a atual mulher de Bruno, Ingrid Calheiro, criou uma vaquinha com o intuito de arrecadar os valores para o pagamento das pensões atrasadas, no entanto, os mais de R$ 20 mil arrecadados não foram utilizados para quitar o débito da pensão de seu filho.

Segundo a coluna Extra, do portal Metrópoles, um pedido de prisão está sendo expedido contra Bruno, que pode perder o direito à liberdade condicional caso não efetuo o depósito dos valores.

