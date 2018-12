Ex-secretária de Educação de Dourados entra com pedido de HC

Da Redação com DouradosNews

Dois dias após o desembargador Divoncir Schreiner Maran conceder habeas corpus ao ex-secretário de Fazenda de Dourados, João Fava Neto, outros dois presos durante a "Operação Pregão" também ingressaram com pedidos de liberdade durante o plantão do Poder Judiciário. Anilton Garcia de Souza, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, e a vereadora Denize Portolann de Moura Martins, ex-secretária de Educação, estão presos desde 31 de outubro.

Ambos acionaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS ) na quarta-feira (26), depois que o presidente da Corte julgou no dia 24 de dezembro, o pedido de liberdade de Fava Neto. No entanto, os habeas corpus criminais impetrados por Amilton e Denise foram distribuídos por sorteio a outro plantonista, o desembargador Carlos Eduardo Contar, e ainda não foram julgados.

