Ex-vereador é condenado a 23 anos de prisão por estupro de neta

O ex-vereador Nelo José da Silva, popularmente conhecido como “Missionário Nelo”, de 65 anos, foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável por ter abusado sexualmente de sua neta, de 9 anos de idade. Ele está preso desde março do ano passado, enquanto o crime era investigado.

Na decisão, publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (24), o juiz Edimilson Barbosa Ávila também estabeleceu o pagamento de R$ 15 mil à vítima dada “a capacidade financeira do ex-vereador e a repercussão notória de suas condutas sexualmente abusivas nesta pequena urbe, a causar grande constrangimento psicológico e social à infante de 9 anos”.

O caso foi denunciado no início do ano passado, e segundo investigações da Polícia Civil, os abusos ocorriam desde setembro de 2021. Em depoimento, a criança contou com detalhes os abusos sofridos, além de ter gravado um vídeo que mostrou o crime sendo cometido.

Na época dos abusos, a criança até chegou a procurar a esposa de Nelo para denunciar o crime, mas a mulher não procurou a polícia para denunciar o caso. Logo após as denúncias serem feitas à polícia, o então vereador de Paranaíba foi expulso do PSDB e teve seu mandato cassado em julho do ano passado.

