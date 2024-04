Exonerações na Câmara Municipal de Campo Grande atingem até Magali Picarelli

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o "Carlão", realizou exonerações de funcionários na casa legislativa na segunda-feira (15). Entre os 'demitidos' está Magali Marlon Picarelli, ex-vereadora que atuava como Assistente Parlamentar VI em regime de comissão. Essa informação foi divulgada no Diário Oficial do Município de Campo Grande, na aba Poder Legislativo.

Além de Picarelli, outros servidores também foram exonerados, como Rosana da Silva, que ocupava o cargo de Assistente Parlamentar IV em comissão, Felipe Nunes Neves, Assistente Parlamentar IV, e José Geraldo Rodrigues Filho, que atuava como Assistente Parlamentar V em comissão.

Os decretos de exoneração não fornecem a motivação para o afastamento desses servidores comissionados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também