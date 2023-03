Facebook Ã© condenado a pagar indenizaÃ§Ã£o de R$ 72 milhÃµes por vazamento de dados

O Tribunal de Justiça do Maranhão condenou o Facebook a pagar uma indenização no valor de R$ 72 milhões por danos morais coletivos para 8 milhões de usuários no Brasil que tiveram suas informações vazadas há pelo menos dois anos.

A ação cobra da Meta, empresa responsável pela rede social, uma indenização que equivale a cerca de R$ 500 para cada um dos usuários afetados. O valor total irá para o Fundo de Direitos Difusos do Maranhão.

A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, da Justiça do Maranhão, que entendeu que o Facebook falhou em adotar medidas para reverter os prejuízos resultantes do vazamento de dados.

“O réu não notificou os usuários afetados, não indicou as medidas técnicas e de segurança eventualmente adotadas para proteção dos dados, não apontou os riscos relacionados ao incidente, tampouco informou as medidas a serem adotadas para reverter ou mitigar os prejuízos decorrente do vazamento de dados”, informou o Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo.

Por se tratar de uma decisão em primeira instância, a empresa ainda pode recorrer da decisão.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também