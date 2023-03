A família do deputado falecido Amarildo Cruz (PT) divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais negando que ele tenha deixado uma esposa. No entanto, a suposta viúva chegou a entrar com processo para participar do inventário da herança deixada pelo parlamentar, avaliada em R$ 4 milhões.

Conforme a nota, Amarildo não mantinha nenhum relacionamento, união estável ou algo similar a um casamento quando faleceu. ''Inclusive com quem vem se referindo na condição de viúva e companheira, com a qual, informa-se e destaca-se, nunca residiu'', diz o texto.

O esclarecimento segue ainda dizendo que o deputado era "divorciado, pai de três filhos, seus únicos e legítimos sucessores". O texto é finalizado com os familiares pedindo respeito e que a memória de Amarildo seja preservada.

Durante buscas feitas pelo JD1 Notícias, foi constatado dois pedidos para a partilha de bens e abertura do inventário. Um é feito pelos filhos, sendo dois mais velhos e uma menor de idade, o outro foi feito pela suposta viúva de Amarildo.

Ambos os pedidos foram recebidos no dia 20 de março, três dias após a morte do deputado. O valor apontado no processo seria de R$ 4 milhões.

