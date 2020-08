"Fecha ou não fecha", Justiça dá três dias para Marquinhos se posicionar

O juiz de Direito da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, deu prazo de 72 horas para a prefeitura da capital se pronunciar na ação onde a Defensoria Pública Geral de Mato Grosso do Sul pede lockdown.

A defensoria ingressou petição para que o prefeito Marquinhos Trad “feche tudo”, como medida para barrar o avanço do novo coronavírus. No documento, o órgão relembra decretos anteriores, além de mencionar a situação de Campo Grande, com base nos parâmetros do programa Prosseguir, que coloca o município em estado crítico para o avanço da doença.

Em resposta à ação movida pela defensoria, o prefeito disse no programa Balanço Geral MS que não há necessidade de lockdown em Campo Grande e que a interpretação da defensoria diverge, neste momento, de boletins da prefeitura, e emendou que “a curva de achatamento está sob controle”.

O pedido da defensoria é para que o prefeito decrete lockdown por 14 dias.

