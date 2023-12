Fernando Campos assume hoje no TJ

Saiba Mais Justiça MS tem novo desembargador

Nesta quarta-feira (13/12), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, conduz a solenidade de posse do juiz Fernando Paes de Campos, promovido ao cargo de desembargador por merecimento. O evento começa às 17h no Palácio da Justiça Desembargador Leão Neto do Carmo, sede do TJMS.

Ao ser promovido ao cargo em 22 de novembro deste ano, o desembargador Fernando Paes de Campos expressou sua visão sobre o papel a ser desempenhado:

"Podem esperar alguém que vai se preocupar com cada processo; alguém que dará o melhor de si para distribuir justiça. Na verdade, podem esperar o que é esperado de todos os integrantes desta Corte", afirmou o novo desembargador.

Expediente - Em decorrência dessa cerimônia, houve uma alteração no horário de funcionamento do TJMS exclusivamente para o período matutino, das 7h às 14h. Esta modificação é específica para o Tribunal de Justiça e não afeta o horário de atendimento nos Fóruns de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus), que permanecem inalterados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Justiça MS tem novo desembargador

Deixe seu Comentário

Leia Também