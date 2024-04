Fux determina abertura de inquérito contra Nikolas Ferreira

O Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por ter chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “ladrão” durante evento da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2023.

“O mundo seria um lugar melhor se não houvesse tantas pessoas querendo melhorá-lo. É uma citação ao filósofo Olavo de Carvalho e que se encaixa perfeitamente com Greta Thunberg e Leonardo DiCaprio, por exemplo, que apoiaram nosso presidente socialista chamado Lula, um ladrão que deveria estar na prisão”, afirmou o parlamentar durante a quinta Cúpula Transatlântica, promovida pela ONU e realizada em novembro de 2023.

Fux, além de determinar a abertura do inquérito, ressaltou que o deputado não poderá se defender com o uso de imunidade parlamentar. “Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imunidade parlamentar material não poderá ser invocada quando houver superação dos limites do debate político para as ofensas, injúrias e difamações de cunho aviltantes e exclusivamente pessoais”, afirmou.

Além disso, o ministro também deu um prazo de 60 dias para a Polícia Federal realizar diligências.

