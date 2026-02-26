Menu
Gecoc cumpre prisões e buscas em investigação por lavagem em Sidrolândia

Ação apura uso de empresas e contas de terceiros usadas para esconder movimentações

26 fevereiro 2026 - 09h22
Foto: B1 NewsFoto: B1 News  

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Camuflagem para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro no município. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, expedidos pelo Judiciário a pedido do MP.

A investigação apura a prática de ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores. Segundo o Ministério Público, há indícios de que um dos investigados utilizava uma rede estruturada de apoio, formada por pessoas físicas e jurídicas interpostas, para movimentar recursos, esconder patrimônio e tentar frustrar medidas judiciais de bloqueio de bens.

De acordo com as apurações, o esquema envolveria o uso de contas bancárias de terceiros, empresas registradas em nome de comparsas e intermediação de pessoas para realização de pagamentos e transações financeiras em benefício do investigado e de familiares, inclusive durante período de prisão cautelar.

Conforme o MP, a Operação Camuflagem é um desdobramento das fases anteriores da Operação Tromper e representa mais uma etapa no enfrentamento à corrupção e à lavagem de capitais em Sidrolândia.

