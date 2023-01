Governo nomeia novo comandante do Corpo de Bombeiros

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nomeou o novo comandante-geral e subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. A publicação saiu no Diário Oficial desta sexta-feira (20).

O Coronel Frederico Reis Pouso Salas, é como assumirá o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, com efeito a partir da publicação. O novo comandante substitui o Coronel Hugo Djan Leite.

Como Subcomandante-Geral da coorporação, foi nomeado o Coronel Adrino Noleto Rampazo que substitui o Coronel Artêmison Monteiro de Barros.

