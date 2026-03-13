Menu
JustiÃ§a

Homem Ã© julgado por matar companheira a facadas em Campo Grande

A relaÃ§Ã£o durava mais de cinco anos, e Bruna possuÃ­a medidas protetivas contra Edvan

13 marÃ§o 2026 - 08h36VinÃ­cius Santos
Edvan responde por feminicídio de BrunaEdvan responde por feminicÃ­dio de Bruna   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Acontece nesta sexta-feira (13) o júri popular de Edvan da Silva Rodrigues, acusado de feminicídio contra Bruna dos Santos Maroto, de 26 anos. A vítima foi morta a facadas em 27 de dezembro de 2024, na rua Lauro Müller, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Os dados indicam que o relacionamento era conturbado, os dois viviam brigando, mas continuavam juntos "aos trancos e barrancos". A relação durava mais de cinco anos, e Bruna possuía medidas protetivas contra Edvan.

Durante o andamento do processo, o réu Edvan tentou alegar ausência de prova direta da autoria, afirmando que não há testemunhas presenciais, provas técnicas ou elementos periciais que o vinculem à morte. Ainda assim, a Justiça determinou que ele deve enfrentar o júri popular.

